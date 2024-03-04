Milan ile anılıyordu: Efsane futbolcu Arda Güler için devrede!

Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:08

Güncelleme: 04.03.2024 - 16:08

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

MILAN, ARDA İÇİN ISRARCI

İspanyol gazetesi Marca'da yer alan habere göre; Milan, Real Madrid'de yeterince forma şansı bulamayan Arda Güler'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

Zlatan Ibrahimovic

IBRAHIMOVIC DEVREDE

Haberde, Milan'ın tıpkı Brahim Diaz'da olduğu gibi Arda Güler'i 2 yıllığına kiralamak istediği ifade edilirken, kulüpte özel danışmanlık görevini üstlenen Zlatan Ibrahimovic'in Arda Güler transferi ile bizzat ilgileneceği belirtildi.

19 yaşındaki Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 artı 10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Milli futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 5 maçta 92 dakika süre aldı ve skor katkısı yapamadı.