Arda Güler'den Fenerbahçeli yıldıza yorum!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Trabzonspor maçı sonrası yaptığı paylaşıma yorum yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:52
Arda Güler'den Fenerbahçeli yıldıza yorum!
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki olaylı maçın ardından sarı-lacivertli takımda forma giyen İsmail Yüksek, maçta sahaya atılan bir meşaleyi tuttuğu fotoğrafla birlikte 'Ne büyük gurur Fenerbahçeli olmak!' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Real Madrid forması giyen Milli yıldız Arda Güler, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından İsmail Yüksek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Arda Güler, "İşte budur!" ifadelerini kullandı.


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