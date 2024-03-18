Arda Güler'den Fenerbahçeli yıldıza yorum!

Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:52

Güncelleme: 18.03.2024 - 09:52

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki olaylı maçın ardından sarı-lacivertli takımda forma giyen İsmail Yüksek, maçta sahaya atılan bir meşaleyi tuttuğu fotoğrafla birlikte 'Ne büyük gurur Fenerbahçeli olmak!' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Real Madrid forması giyen Milli yıldız Arda Güler, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından İsmail Yüksek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Arda Güler, "İşte budur!" ifadelerini kullandı.