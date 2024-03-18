Fenerbahçeli futbolculara saldırı dünya basınında: 'Türk futbolunda yeni bir talihsiz olay'

Yayınlanma: 18.03.2024 - 08:10

Güncelleme: 18.03.2024 - 08:10

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Yaşanan olaylar dış basında büyük ses getirdi. İşte dış basında yazılanlar:

Marca: "Bu ne ilk ne de son olacak: Türk futbolundan bir kez daha üzücü görüntüler geliyor Fenerbahçeli futbolcular gergin ve sert geçen bir maçın ardından Trabzonspor karşısında alınan galibiyeti kutladı. Birkaç radikal onlara saldırmak için sahaya atladı ve futbolcular tekme ve yumruklarla karşılık verdi."

"TÜRKİYE BİRİNCİ LİGİ'NDE İNANILMAZ SAHNELER"

Bild: "Oyuncu taraftarlarla kavga etti, eski Borussia Dortmund futbolcusu şiddetli tekmeler attı! Türkiye Birinci Ligi'nde inanılmaz sahneler! Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık karıştı. Yüzlerce Trabzonspor taraftarı sahaya girdi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırdı! Eski BVB forveti Michy Batshuayi kung-fu stiliyle bir taraftara göğüs hizasında tekme bile attı! Batshuayi taç çizgisinin önünde beklerken taraftar onu geçmeye çalıştı. Batshuayi daha sonra ona doğru hamle yaptı ve tekme attı!"

"TÜRK FUTBOLUNDA YENİ BİR TALİHSİZ OLAY"

Mundo Deportivo: "Fenerbahçeli futbolcular sahanın ortasında galibiyeti kutlarken Trabzonsporlu futbolcular sahaya atladı ve onlara vurmaya başladı. Türk futbolunda yeni bir talihsiz olay. Ne yazık ki bu son olmayacak. Sezon başında bir hakemin sahaya girip hakeme saldırmasıyla şampiyonluk zaten askıya alınmıştı ve şimdi işler bir adım daha ileri gitti. Fenerbahçeli oyuncular sahanın ortasında zaferi kutlarken, Trabzonsporlu taraftarlar tüm güvenliği aşarak onların peşinden gitmeye karar verdi ve acımasız bir meydan savaşı yaşandı. Bazıları soyunma odasına girmeyi başardı ancak diğerlerinin kendilerini savunmaktan başka çaresi yoktu."

AS: "Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından Fenerbahçeli oyuncular saha ortasında kutlama yaptı. Ev sahibi taraftarların istilası başladı ve her şey oyuncularla talihsiz bir meydan savaşıyla sona erdi."

"SKANDAL!"

Mirror: "Trabzonspor taraftarlarının sahayı basmasının ardından Fenerbahçeli oyuncular tünele koştu."

Sky Sports: "Skandal! Türk taraftarlar sahaya hücum edip oyunculara saldırdı."

BBC Sport: "Trabzonsporlu taraftarlar, mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı."

"YÜZLERCE TARAFTAR SAHAYA GİRDİ"

The Sun: "Chelsea’nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftar Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi. Başka bir tanıdık isim (Bright Osayi-Samuel), yöneticiler bile taraftarlarla çatışırken, bir saha işgalcisini yere serdi."

"TÜRKİYE'DE İŞLER YİNE TERS GİDİYOR"

Telegraaf: "Türkiye'de işler yine ters gidiyor: Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi karate vuruşunu yapıyor."

"TÜRKİYE'DE SKANDAL"

Kicker: Türkiye'de skandal: Trabzonspor taraftarları sahaya hücum edip, Fenerbahçe oyuncularına saldırdı.

Geçmişte Türk futbolu benzer olaylarla olumsuz manşetlere çıkmıştı. Hakem Meler’e geçen Aralık ayında oynanan maçta Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca saldırmıştı. Koca'ya federasyondan ömür boyu men cezası verilirken, yaşananlar üzerine Süper Lig'e ara verilmişti.