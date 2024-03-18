TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kimsenin şüphesi olmasın'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için açıklama yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 00:39
TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kimsenin şüphesi olmasın'
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İşte TFF'nin açıklaması; 

"Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. 

Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez.  

Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın."


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