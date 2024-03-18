Spor yazarları olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Söz bitti; bu hale getirenler utansın'

Trenyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 08:25
Spor yazarları olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Söz bitti; bu hale getirenler utansın'
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Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Spor yazarları yaşananları değerlendirdi. 

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Bu epik haftada biz oynanan futbolu konuşmak isterken yine hortlayan bir şiddet var dün gece. Bu ülkede son birkaç yılda saha içinde Halil Umut Meler dövüldü, Bayarslan’a arkadan yumruk atıldı, Fernandes’e tekme, Burak’a çakı atıldı, arkadaşını koruyan Josef cezalandırıldı. Bu ülkede spor adamının, sporcunun can güvenliği var mı, söyleyebilir misiniz bana? Durdurun futbolu artık, inecek var." (Hürriyet) 

"FUTBOLUN BAYRAĞI YARIYA İNDİ" 

Ercan Güven: "Tribün efekti”nin haddini aşarak fiziksel boyuta ulaştığı, maç sonunda kaçınılmaz olarak futbolculara kadar bulaştığı “gırtlak gırtlağa” maçtan, şampiyonluk umudunu söktü çıkardı Fenerbahçe. Hem de “linç” tehlikesine rağmen. Tebrik hafif kalır; gazası mübarek olsun Fenerbahçe’nin! Söz bitti; bu hale getirenler utansın." (Milliyet) 

"FENERBAHÇE CANINI ZOR KURTARDI" 

Uzay Gökerman: "Fenerbahçeli oyuncuların saha içinde taraftarla baş başa kaldığı anlarda güvenliği sağlamak kimin işiydi? Ortada bir güvenlik var mıydı? Daha beteri olsaydı ne olurdu? Sorulması ve cevabının aranması gereken çok fazla detay var bu karşılaşmada. Geçen hafta Pendikspor’un, bu hafta Trabzonspor’un Fenerbahçe maçlarını hedef karşılaşma olarak görmeleri ve gerilimi üst seviyeye çıkarmaları anlayabilmek ve açıklayabilmek hiç kolay olmasa gerekir. Fenerbahçeli oyuncuların canlarını zor kurtardıkları bir ortamda futbol konuşmanın anlamı da kalmıyor." (Milliyet) 

"NE ZAMAN SPORTMEN OLACAĞIZ?"

Faik Çetiner: "Eşitlikten sonra İsmail Kartal’ın değişik ve cesaretli hamleleri geldi. Dzeko ve Szymanski dışarı alıp Serdar Dursun ve Batshuayi’yi sahaya sürdü. Batshuayi ilginç bir golcü. Ayağının tozuyla kale önünde ilk buluştuğu topu ağlara yollayınca takımını da ipten alıyordu. Kısacası Fred’in başlattığı işi Batshuayi noktalıyordu. Çok zor bir 90 dakikayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda hem moral buldu hem de avantaj yakaladı. Olaylar mı? Yazsam bu sayfa yetmez. Bu kin niye? Bu kavga niye? Ne zaman adam, ne zaman sportmen olacağız? Bilen var mı? Kupayı kovalayan Trabzonspor’un sahası kapansa mutlu mu olacaksınız?" (Fanatik)


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