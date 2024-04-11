Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı: 'Gelen tüm teklifler...'

Real Madrid'in Manchester City ile oynadığı mücadelede süre alamayan Arda Güler'in, Mallorca maçına 11 başlayabileceği iddia edildi. Ayrıca Madrid ekibinin, devre arasında Arda Güler'e gelen tüm teklifleri reddettiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 14:48
Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı: 'Gelen tüm teklifler...'
Abone Ol google-news

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Manchester City ile nefes kene maçta 3-3 berabere kalmıştı. Mücadelenin yankıları devam ederken İspanyol devinde gözler Arda Güler'e çevrildi.

Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynadığı maçta da süre bulamadı. İspanyol basınında yer alan habere göre Phil Foden'ın durumu kritik mücadelede skoru 2-2'ye getiren golü genç yeteneğin süre bulma şansını adeta sona erdirdi.

Defensa Central'in aktardığı habere göre, Real Madrid teknik ekibinden Arda Güler'e destek geldi. Teknik ekip, yakın gelecekte bu tür kritik ve önemli maçlarda kilit rol oynayacağını Arda'ya açıkça belirtti.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Mallorca maçında rotasyon yapmayı düşünürse Arda Güler maça ilk 11'de başlayabilir.

TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Haberin detaylarında ise Real Madrid'in, Arda Güler'e güvendiği ve harika bir futbolcu olduğunu düşündüğünün altı çizildi. Bu yüzden İspanyol ekibinde yönetim ve teknik ekip onunla sözleşme imzaladığı için pişman değil. Hatta İspanyol devi Ocak ayında Arda Güler için gelen teklifleri bile reddetti.

Real Madrid'de bu sezon 7 maçta süre bulan Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı.


arda güler haberleri carlo ancelotti haberleri real madrid haberleri

İlgili Haberler

Kiralanacağı iddia edilmişti: Arda Güler'e bir talip daha!

Kiralanacağı iddia edilmişti: Arda Güler'e bir talip daha!
İspanyollardan Arda Güler övgüsü: Yıldızların arasında bir yıldız...

İspanyollardan Arda Güler övgüsü: Yıldızların arasında bir yıldız...
Arda Güler'den dikkat çeken paylaşım: 'İzin yok'

Arda Güler'den dikkat çeken paylaşım: 'İzin yok'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Angelino için 5 milyon Euro'luk madde!

Angelino için 5 milyon Euro'luk madde!
Bakan Ali Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!

Bakan Ali Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
249 bin TL'lik model Avrupa'da satışa sunuluyor: İşte Türkiye'ye de gelmesi beklenen tüm Omoda ve Jaecoo modelleri...

249 bin TL'lik model Avrupa'da satışa sunuluyor: İşte Türkiye'ye de gelmesi beklenen tüm Omoda ve Jaecoo modelleri...
Cezaevinde olan Dilan- Engin Polat çiftinden bayram mesajı!

Cezaevinde olan Dilan- Engin Polat çiftinden bayram mesajı!
Eğitim Sen'den MİT'e tepki: 'Kabul edilemez!'

Eğitim Sen'den MİT'e tepki: 'Kabul edilemez!'
Cansu Taşkın’ın kardeşi bu sefer Sinan Akçıl’ın mesajını ifşa etti!

Cansu Taşkın’ın kardeşi bu sefer Sinan Akçıl’ın mesajını ifşa etti!
Pep Guardiola'dan Real Madrid başkanına mesaj: 'Florentino Perez'in artık...'

Pep Guardiola'dan Real Madrid başkanına mesaj: 'Florentino Perez'in artık...'
Kritik veri açıklandı! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 11 Nisan 2024 Perşembe döviz fiyatları

Kritik veri açıklandı! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 11 Nisan 2024 Perşembe döviz fiyatları