Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı: 'Gelen tüm teklifler...'

Yayınlanma: 11.04.2024 - 14:48

Güncelleme: 11.04.2024 - 14:54

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Manchester City ile nefes kene maçta 3-3 berabere kalmıştı. Mücadelenin yankıları devam ederken İspanyol devinde gözler Arda Güler'e çevrildi.

Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynadığı maçta da süre bulamadı. İspanyol basınında yer alan habere göre Phil Foden'ın durumu kritik mücadelede skoru 2-2'ye getiren golü genç yeteneğin süre bulma şansını adeta sona erdirdi.

Defensa Central'in aktardığı habere göre, Real Madrid teknik ekibinden Arda Güler'e destek geldi. Teknik ekip, yakın gelecekte bu tür kritik ve önemli maçlarda kilit rol oynayacağını Arda'ya açıkça belirtti.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Mallorca maçında rotasyon yapmayı düşünürse Arda Güler maça ilk 11'de başlayabilir.

TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Haberin detaylarında ise Real Madrid'in, Arda Güler'e güvendiği ve harika bir futbolcu olduğunu düşündüğünün altı çizildi. Bu yüzden İspanyol ekibinde yönetim ve teknik ekip onunla sözleşme imzaladığı için pişman değil. Hatta İspanyol devi Ocak ayında Arda Güler için gelen teklifleri bile reddetti.

Real Madrid'de bu sezon 7 maçta süre bulan Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı.