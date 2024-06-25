Arda Güler'den İspanyol yıldıza veda paylaşımı!

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'den ayrıldığını açıklayan Nacho için Arda Güler bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:11
Arda Güler'den İspanyol yıldıza veda paylaşımı!
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Arda Güler, 12 yıllık Real Madrid kariyerinin sonlandırarak takımdan ayrılan Nacho Fernandez için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Nacho'ya teşekkür eden Arda Güler şu paylaşımı yaptı:


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