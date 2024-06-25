Arda Güler'den İspanyol yıldıza veda paylaşımı!
İspanya La Liga ekibi Real Madrid'den ayrıldığını açıklayan Nacho için Arda Güler bir paylaşımda bulundu.
Arda Güler, 12 yıllık Real Madrid kariyerinin sonlandırarak takımdan ayrılan Nacho Fernandez için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Nacho'ya teşekkür eden Arda Güler şu paylaşımı yaptı:
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