Arda Güler'den İspanyol yıldıza veda paylaşımı!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:11

Güncelleme: 25.06.2024 - 16:27

Arda Güler, 12 yıllık Real Madrid kariyerinin sonlandırarak takımdan ayrılan Nacho Fernandez için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Nacho'ya teşekkür eden Arda Güler şu paylaşımı yaptı: