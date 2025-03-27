Real Madrid'den Arda Güler için karar!
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in, Carlo Ancelotti'nin görevde kalması halinde İspanyol devinden ayrılacağı iddia edildi.
Real Madrid'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için ayrılık iddiaları çıkmaya devam ediyor.
NTV Spor'un İspanyol basını Todo Fichajes'ten aktardığı habere göre; Arda'nın Real'den geçici olarak ayrılması söz konusu olabilir.
Türk futbolcu, teknik direktör Carlo Ancelotti'den forma almakta zorlansa da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulübüne olan bağlılığını dile getirmiş ve "Madrid bana bir plan verdi ve ben hala buna inanıyorum. Madrid'de başarılı olacağımdan eminim" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak haber detayında, Arda Güler'in Ancelotti ile olan ilişkisinin karmaşıklığına vurgu yapılarak, İtalyan teknik direktörün görevde kalması halinde genç oyuncunun kulüpten ayrılabileceği ileri sürüldü.
Real Madrid'in 20 yaşındaki futbolcuyu kaybetmek istemediği ve Arda'nın gelecekte kulübe dönüşünü garanti altına alacağı bir transfer projesine sıcak baktığı ifade edildi.
Bu nedenle Arda Güler'in takımdan ayrılmasına karar verilse bile geri satın alma opsiyonlu bir transfer en olası seçenek olarak görülüyor.
Bayer Leverkusen ve Leipzig'in de aralarında bulunduğu birçok takım oyuncuya ilgi gösterirken, Como'ya geçtiğimiz yaz satılan Nico Paz'ın Real Madrid'e dönmesini sağlayacak bir takasın gündeme gelebileceği de iddia edildi.
Haberde Arda Güler için diğer seçeneklerin ise Getafe, Bayern Münih ve Real Sociedad olduğu belirtildi.
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