Arda Güler'e çalan düdük İspanya'da gündem oldu!
La Liga'da Real Madrid'in Leganes'i konuk ettiği maçta Arda Güler, takımının penaltıdan attığı ilk golde, penaltıyı yaptıran isim oldu. Leganesli futbolcular penaltı kararı sonrası büyük şok yaşadı ve hakemin yanına koştu. Öte yandan İspanyol basını da penaltıya geniş yer ayırdı.
La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Leganes'i 3-2 mağlup etti. Madrid kentinin iki takımının karşı karşıya geldiği derbi maçında Real Madrid ilk yarıyı 2-1 geride tamamlasa da ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanı almayı başardı.
Real Madrid'de son olarak 5 Şubat'ta Kral Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Leganes'e karşı oynanan maçta ilk 11'de çıkan milli futbolcu Arda Güler, 52 gün sonra yine Leganes'e karşı, bu kez lig maçında ilk 11'de oynama fırsatı buldu.
Karşılaşmanın 30. dakikasında ceza sahasında topla bulaşacağı bir pozisyonda Leganesli futbolcu Oscar Rodriguez'in müdahalesi sonrasında yerde kalan Arda Güler, hakem Gonzalez Fuertes'in kararıyla takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü attı.
Arda Güler'e yapılan penaltı! ?? pic.twitter.com/Ch5lwmRw6P— S Sport (@ssporttr) March 29, 2025
Arda'nın düştüğü pozisyonda verilen penaltı kararı polemiklere neden olurken, Leganes kulübü sosyal medya hesabından "Ne?" diye yazarak hakeme tepki gösterdi.
NTV Spor'da yer alan habere göre; İspanya'nın spor gazetelerinden Marca da eski futbol hakemi Perez Burrull'un değerlendirmesine dayanarak, pozisyonun penaltı olmadığını internet sitesinde yazdı.
Ancelotti, Leganes maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Arda Güler ile ilgili gelen bir soru üzerine, "İyi oynadı, kalitesini gösterdi çünkü oyunu çok iyi okuyor. Diğer forvet oyuncuları gibi rakibin dengesini bozmasa da topla çok iyi oynuyor. Topu iyi döndürüyor. Faydalı oldu" dedi.
İtalyan teknik adam, 62. dakikada Arda'yı oyundan almasını ise "Onu değiştirmemin nedeni takımı ileride daha güçlendirmek ve yedekte bekleyen daha diri futbolcuları sahaya sürmekti. Başka bir şeyden değil" diyerek açıkladı.
Spor Haberleri
- Skriniar transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip!
- Arda Güler'e çalan düdük İspanya'da gündem oldu!
- Borussia Dortmund'un konuğu Mainz
- Napoli'nin konuğu Milan
- Inter'in konuğu Udinese!
- Barcelona'nın konuğu Girona!
- Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap!
- Cengiz Ünder, ABD kariyerinde bir ilki yaşadı!
- Adem Bona'nın 'double-double'ı 76ers'a yetmedi
- Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Reis içeriden vuruldu'
- Özgür Özel, yeni miting planını duyurdu
- Dış basın, 'İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ni nasıl gördü?
- 'Ateş çoktan yakıldı...'
- 'Anjiyo olacak'
- 'Yoğun bakımda müşahede altında'
- Erdoğan da boykot demiş!
- Cihat Tamer, protestolara katılan gençlere seslendi
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan çirkin söylemlere yanıt
- RTÜK'ten, Özel'e 'boykot' yanıtı!