Arda Güler'e çalan düdük İspanya'da gündem oldu!

Yayınlanma: 30.03.2025 - 13:12

Güncelleme: 30.03.2025 - 13:13

La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Leganes'i 3-2 mağlup etti. Madrid kentinin iki takımının karşı karşıya geldiği derbi maçında Real Madrid ilk yarıyı 2-1 geride tamamlasa da ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanı almayı başardı.

Real Madrid'de son olarak 5 Şubat'ta Kral Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Leganes'e karşı oynanan maçta ilk 11'de çıkan milli futbolcu Arda Güler, 52 gün sonra yine Leganes'e karşı, bu kez lig maçında ilk 11'de oynama fırsatı buldu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında ceza sahasında topla bulaşacağı bir pozisyonda Leganesli futbolcu Oscar Rodriguez'in müdahalesi sonrasında yerde kalan Arda Güler, hakem Gonzalez Fuertes'in kararıyla takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü attı.

Arda'nın düştüğü pozisyonda verilen penaltı kararı polemiklere neden olurken, Leganes kulübü sosyal medya hesabından "Ne?" diye yazarak hakeme tepki gösterdi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; İspanya'nın spor gazetelerinden Marca da eski futbol hakemi Perez Burrull'un değerlendirmesine dayanarak, pozisyonun penaltı olmadığını internet sitesinde yazdı.

Ancelotti, Leganes maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Arda Güler ile ilgili gelen bir soru üzerine, "İyi oynadı, kalitesini gösterdi çünkü oyunu çok iyi okuyor. Diğer forvet oyuncuları gibi rakibin dengesini bozmasa da topla çok iyi oynuyor. Topu iyi döndürüyor. Faydalı oldu" dedi.

İtalyan teknik adam, 62. dakikada Arda'yı oyundan almasını ise "Onu değiştirmemin nedeni takımı ileride daha güçlendirmek ve yedekte bekleyen daha diri futbolcuları sahaya sürmekti. Başka bir şeyden değil" diyerek açıkladı.