Vincenzo Montella'dan Arda Güler açıklaması: 'Yürümekte zorlanıyordu'

Yayınlanma: 08.09.2024 - 14:17

Güncelleme: 08.09.2024 - 14:18

UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım İzmir'de İzlanda ile karşılaşacak.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Galler'le golsüz berabere kalan Türkiye, İzlanda'yı mağlup edip ilk 3 puanı almak istiyor.

İzlanda karşılaşması öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları:

"Çok iyi ve kompakt bir takım olduklarını düşünüyorum. En son Avrupa Şampiyonası'ndaki finalistlerden İngiltere'yi yendiler. Saygı duyduğumuz iyi bir rakip. Takım olarak oynadıklarını görüyoruz. Rakip takımdan isim vermeyeceğim. Takım olarak iyi oynuyorlar."

"Duran toplar ve taç atışları dahil tehlikeliler. Ona göre hazırlanmamız gerektiğini biliyoruz. Hemen hemen her rakipler bunları çalışıyor. Biz de ona göre hazırlığımız yapacağız."

"50-60 maç arasında oynayan futbolcuların 3 hafta dinlenme verilmesi gerekiyor. Yeni sezona başladıklarında da 35-40 güne ihtiyaçları var. Geçen gün de bu durum hissedildi. Değerlendirme yaparken, eleştiri yaparken bu detayları dikkate almamız gerekiyor. Bu detaylardan başlarsak daha doğru noktalara değinmiş oluruz. Bu, biz kazanmak istemiyoruz demek değil."

ARDA GÜLER VE BARIŞ ALPER YILMAZ YANITI

"Barış aslında çok iyi bir turnuva geçirdi. Birçok hoca da kendisiyle ilgili bilgi almak için beni aradı. Evet şu anda aramızda değil. Hazırlıklarımız devam ediyor. Diğer futbolcularımız hazır. Arda maçta bir darbe aldı. Dün yürümekte zorlanıyordu. Darbeye bağlı bir sorun yaşıyor. Takımla antrenman yapmasa dahi geri değerlendirme süremiz var."

"Hocaların kaderi böyledir milli takımda. Her maç finaldir. Hocaya eleştiri geldiğinde ben bunu kabul edebilirim. Hata yapabilirim ve konuşabiliriz. Ancak futbolculara eleştiriler geldiğinde anlam veremiyorum. Milli duyguları en yoğun şekilde yaşıyorum. Napoli'nin kültürü Türk kültürüne benziyor. Futbolcularımız bölmeye çalışmamız gerekiyor. Sadece bizim değil, dışarıda da birliktelik gerekiyor. 10 kişi kaldığımızda futbolcularımız başarılı işler yaptılar. Futbolcularımız gösterdikleri performansla bunu hak ediyor. Tekrar ediyorum, birlikten her zaman güç doğar ve daha güçlü oluruz."

"Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İsteyerek burayı seçtik. Yarın tarihi bir günde kutlamalara biz de en iyi şekilde katkıda bulunmak istiyoruz. Son senemize baktığınızda birçok ilke imza attık. Geçmiş maçlara baktığınızda 2 veya 3 kez kazandık. Yarın kazanmak için en iyisini yapacağız."