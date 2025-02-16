Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu: Ancelotti'den cevap geldi!
LaLiga'da Real Madrid'in Osasuna ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu. Ancelotti'den maç sonunda açıklama geldi.
LaLiga lideri Real Madrid, Osasuna deplasmanında 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Arda Güler yedek başladığı maçta süre alamadı.
Osasuna maçında da oynamayan Arda Güler böylece son 3 lig maçında süre alamamış oldu. Milli futbolcu LaLiga'da son kez Valladolid maçında 17 dakika sahada kalmıştı.
Öte yandan Arda Güler'in Osasuna maçında yayına yansıyan görüntüsü gündem oldu.
Uzun süre saha kenarında ısınan Arda Güler'in oyuna alınmayacağını öğrendikten sonra kulübeye döndüğü anlar sosyal medyada viral oldu.
"MAÇIN DİNAMİKLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMEDİM"
Birçok futbolsever kadro tercihi nedeniyle Ancelotti'ye tepki gösterirken, deneyimli teknik adam maç sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Osasuna maçında sadece 1 oyuncu değişikliği yapan Ancelotti, bu konu ve Arda Güler ile Endrick'in neden süre alamadığıyla ilgili soruya "Maçın dinamiklerini değiştirmek istemedim" yanıtını verdi.
İspanyol kaynaklı bazı sitelerde ise Arda Güler ve Endrick'in daha fazla süreyi hak ettiği ve Ancelotti'nin kararlarının taraftarlar arasında ciddi şekilde tartışma yarattığı ifade edildi.
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