Arda Güler'in Real Madrid'deki forma numarası belli oluyor
Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in giyebileceği 2 forma numarası bulunuyor.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in İspanyol devindeki forma numarası netlik kazanıyor.
İspanyol ekibinde savunma oyuncusu Jesus Vallejo'nun 25 numaralı formayı almasının ardından 9 ve 24 numaralı formalar boşa çıktı.
24 NUMARALI FORMA
İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Arda Güler'in gelecek sezon Real Madrid'in 24 numaralı formasını giymesi bekleniyor.
İspanya Ligi kurallarına göre; oyuncular, 1 ile 25 numaralı formalar arasında numaralandırılabiliyor.
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