Arda Güler'in Real Madrid'deki forma numarası belli oluyor

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in giyebileceği 2 forma numarası bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 07:20
Arda Güler'in Real Madrid'deki forma numarası belli oluyor
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in İspanyol devindeki forma numarası netlik kazanıyor.

İspanyol ekibinde savunma oyuncusu Jesus Vallejo'nun 25 numaralı formayı almasının ardından 9 ve 24 numaralı formalar boşa çıktı. 

24 NUMARALI FORMA

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Arda Güler'in gelecek sezon Real Madrid'in 24 numaralı formasını giymesi bekleniyor.

İspanya Ligi kurallarına göre; oyuncular, 1 ile 25 numaralı formalar arasında numaralandırılabiliyor. 


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