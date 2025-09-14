Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Turan'a Ukrayna'da şok! 'Utanç verici olduğunu düşünüyorum'

Arda Turan'a Ukrayna'da şok! 'Utanç verici olduğunu düşünüyorum'

14.09.2025 10:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arda Turan'a Ukrayna'da şok! 'Utanç verici olduğunu düşünüyorum'

Ukrayna Premier Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk, deplasmanda Metalist 1925 ile 1-1 berabere kaldı. Beraberlik golünü 85. dakikada yiyen Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan maç sonu hakemlere tepki gösterdi.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 5. haftasında Metalist 1925'e konuk oldu Mücadelenin 22. dakikasında penaltıdan attığı golle öne geçen Shakhtar Donetsk, 85. dakikada kalesinde gole engel olamadı ve karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Turan, hakem yönetimine tepki gösterdi.

Taraftara teşekkür eden ve yedikleri golde ofsayt olduğu yönünde itirazları olan Arda Turan açıklamasında, "Taraftarlara buraya gelip bizimle olmak için zaman ve fırsat bulabildikleri için minnettarım. Bugün onları iyi bir oyun ve olumlu bir sonuçla memnun edemediğimiz için çok üzgünüm, bu yüzden özür dilemek istiyorum. Bugün onları memnun edemediğimiz için gerçekten üzgünüm. Hakemin özellikle golle ilgili bugünkü kararının utanç verici olduğunu düşünüyorum. Ama neyse, devam edelim" dedi.

Shakhtar Donetsk bu beraberlikle Ukrayna Premier Ligi'nde 11 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

İlgili Konular: #arda turan #Shakhtar Donetsk #Ukrayna Premier Ligi

İlgili Haberler

Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: 'Hayalim, hayatım, yolum...'
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: 'Hayalim, hayatım, yolum...' Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'ten üst üste 2. galibiyet!
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'ten üst üste 2. galibiyet! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 4. haftasında karşılaştığı Oleksandria'yı 2-0 mağlup etti.
Arda Turan'ın öğrencisi rekor bedelle Premier Lig'e!
Arda Turan'ın öğrencisi rekor bedelle Premier Lig'e! Premier Lig'de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Fulham, Shaktar Donetsk'in yıldızı Kevin'ı kadrosuna katmaya yakın.