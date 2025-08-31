Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'ten üst üste 2. galibiyet!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 20:52:00
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 4. haftasında karşılaştığı Oleksandria'yı 2-0 mağlup etti.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Oleksandria'yı 2-0 yendi.

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Arena Lviv'de oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 25. dakikada Artem Bondarenko'nun golüyle öne geçti. Maçın 37. dakikasında Pedrinho'nun golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

ELIAS PENALTI KAÇIRDI

Müsabakanın 69. dakikasında Kaua Elias'la bir penaltıdan yararlanamayan Shakhtar Donetsk, ilk yarıda attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Ligdeki üçüncü galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, 10 puanla 2. sırada bulunuyor.

