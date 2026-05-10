Arda Turan'dan ilk sezonunda tarihi başarı: Ukrayna Premier Lig'de şampiyon Shakhtar Donetsk

10.05.2026 17:31:00
Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 mağlup etti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Poltava ile karşılaştı. 

Arda Turan'ın takımı, SK Poltava'yı 4-0 mağlup etti ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

66 puana ulaşan Shakhtar'ın en yakın rakibiyle arasında 11 puan fark oluştu. 

Ukrayna ekibinde savaşın gölgesinde olan ve ilk sezonunu geçiren Arda Turan şampiyonluğa ulaştı. 

İKİNCİ KUPASI

Daha önce 1. Lig'de Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkartarak kupa kazanan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ikinci kupasını Ukrayna'da kazandı. 

Shakhtar Donetsk, Avrupa'da Konferans Ligi'nde mücadele etti ve sezonu yarı finalde Crystal Palace'a elenerek noktaladı. 

Arda Turan'dan Crystal Palace maçı açıklaması: 'Asla geri adım atmayacağız' Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Crystal Palace maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arda Turan, kendi sistemine sadık, iyi bir takımla karşılaşacaklarını ancak finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Arda Turan'ın rüyası sona erdi: UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu! UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Shakhtar Donetsk'i 2-1 yenen Crystal Palace ile Strasbourg'u 1-0 yenen Rayo Vallecano finale yükseldi.
Arda Turan'dan maç sonu Fatih Terim açıklaması: 'Belki kenarda olsa...' Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Ukrayna temsilcisinin teknik direktörü Arda Turan maç sonu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.