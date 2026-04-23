UEFA'dan Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'e ceza

23.04.2026 17:25:00
Shakhtar Donetsk forması giyen Isaque, AZ Alkmaar maçının 5. dakikasında rakibinin yüzüne düşmesi sonrası kafa travması yaşamış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. UEFA, yaşanan sakatlığın ardından Shakhtar Donetsk'e ve Arda Turan'a ceza verdi.

Shakhtar Donetsk, 9 Nisan'da Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup etmişti. Sport'ta yer alan habere göre bu karşılaşmada Ukrayna ekibinin yıldızı Isaque, 5. dakikada kafa travması yaşamış sağlık heyetinin müdahalesi sonrası oyuna devam etmişti. 

Ancak 19 yaşındaki futbolcu 24. dakikada daha fazla sahada kalamamış ve oyundan çıkmıştı.

UEFA, "Oyuncularda ciddi sakatlık durumunda uygulanması gereken prosedürlere uyulmaması - Sarsıntı Protokolü İhlali" maddesinden Shakhtar Donetsk ve Arda Turan'a ayrı ayrı ceza verdi.

UEFA, Shakhtar Donetsk'e 10 bin Euro, Arda Turan'a ise 20 bin Euro para cezası verdi. Öte yandan kulübe, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline yönelik sarsıntı eğitimi düzenleme zorunluluğu getirildi. 

Ayrıca Shakhtar Donetsk "Spor etkinliklerine uygun olmayan mesaj iletilmesi" maddesinden de 20 bin Euro para cezası aldı.

İlgili Haberler

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar, büyük fırsat tepti
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar, büyük fırsat tepti Ukrayna Premier Ligi'nde liderliğini sürdüren Shakhtar Donetsk, takipçisi LNZ Cherkasy'ye konuk olduğu maçta iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maçın ikinci yarısı hava saldırısı alarmı nedeniyle 40 dakika geç başladı.
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'in yarı finaldeki rakibi belli oldu!
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'in yarı finaldeki rakibi belli oldu! Crystal Palace, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda karşılaştığı Fiorentina'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükselen ekip oldu.
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'e tek gol yetti: Serisi 15 maça çıktı!
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'e tek gol yetti: Serisi 15 maça çıktı! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 24. haftasında karşılaştığı Polessya'yı 1-0 mağlup etti.