Arda Turan, Dünya Futbol Zirvesi'nde konuşmacı olacak!

Futbol dünyasının üst düzey yöneticileri, futbolcuları ve teknik adamlarının katılacağı Dünya Futbol Zirvesi'nde Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da yer alacak.

Arda Turan, Dünya Futbol Zirvesi'nde konuşmacı olacak!
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AA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 13:01

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek Dünya Futbol Zirvesi, 2 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

Futbola yön veren uluslararası çatı kuruluşlar FIFA ve UEFA başta olmak üzere birçok futbol kuruluşu temsilcisi ile üst düzey yöneticiler, futbolcular ve teknik adamların katılacağı Dünya Futbol Zirvesi, 2-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ARDA TURAN KONUŞMACI OLACAK

Etkinliğe, 2 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da etkinlikte "Elit Futbolculuktan Teknik Direktörlüğe Geçiş: Uyum ve Liderlik Yolculuğu" adlı bir panele konuşmacı olarak katılacak.


Etiketler: #Dünya Futbol Zirvesi #arda turan #eyüpspor

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