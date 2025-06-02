Emre Belözoğlu'ndan Eyüpspor iddialarına yanıt!

Emre Belözoğlu, Arda Turan ile yollarını ayıran ikas Eyüpspor ile anılıyor. Bugün basında çıkan haberlerde 44 yaşındaki çalıştırıcının İstanbul temsilcisi ile anlaştığı iddia edildi.

Antalyaspor'un gelecek sezon da devam etmek istediği Emre Belözoğlu iddialar hakkında açıklama yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN EYÜPSPOR İDDİALARINA YANIT

Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım iddialarının gerçeklik payı yoktur, yalandır. Yarın başkanımızla yapacağımız toplantı ve Antalyaspor'un geleceği haricinde hiçbir gündemim bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor, Emre Belözoğlu yönetiminde 18 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe ile başlayan Emre Belözoğlu, Başakşehir ve MKE Ankaragücü'nü de çalıştırdı.