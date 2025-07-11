Arda Turan ilk resmi maçında 25 yıllık rekoru kırdı!

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçında Ilves ile karşılaşan Shakhtar Donetsk sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başında ilk resmi maçına çıkarken, Ukrayna ekibi Avrupa kupaları elemelerinde bir ilke imza attı.

Ukrayna basınından Sport'ta yer alan habere göre, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, 25 yıldır kırılamayan rekoru kırdı.

Bu karşılaşmadan önce Shakhtar Donetsk'in Avrupa kupaları elemelerinde aldığı en farklı skor, 2000 yılında 5-1'le Levedia'ya karşıydı.

Arda Turan'ın öğrencileri Ilves karşısında 6-0'lık galibiyet alarak bu rekoru kırdı ve kulüp tarihinin Avrupa kupaları elemelerindeki en farklı skoruna imza attı.

Öte yandan İIlves galibiyeti Shakhtar Donetsk'in Avrupa kupalarındaki en farklı 2. zaferi oldu. 17 Temmuz'da rövanş maçına çıkacak olan Shakhtar Donetsk, turu geçmesi durumunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

Ukrayna temsilcisi, 2014 yılında grup aşamasında BATE'yi 7-0'lık skorla geçmiş ve kulüp rekoru kırılmıştı.

Ilves maçının ardından yaptığı açıklamada farklı galibiyeti değerlendiren Arda Turan, "Bugün dünyanın herhangi bir yerinde 6-0'lık skorla maç kazanmak çok zor ve Ilves çok iyi bir takım. Tüm yerel maçlarını domine ettiler ve topu iyi kontrol ettiler. Çok ciddi bir şekilde hazırlandık ve bu sahada da açıkça görülüyordu. Birçok oyun prensibini hayata geçirdik. Maçın çoğundan memnunum. Elbette, bu asla yeterli değil. Savunmada ve kaleye hücum kurarken bazı sorunlar yaşadık, ancak geliştirdiğimiz prensiplerle gol attık. Ayrıca oyuncularım iyi reaksiyon gösterdi ve hazırlık aşamasının başlamasından 20 gün sonra bunu yapmak kolay değildi. Temelleri atmaya çalışıyoruz ve hemen böyle bir sonuç almamız bizim avantajımız. Duruma gerçekçi bakıyoruz ve rövanş maçına olabildiğince ciddiyetle yaklaşacağız" ifadelerini kullandı.