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Arda Turan Shakhtar Donetsk'te bir ilki yaşadı!

Arda Turan Shakhtar Donetsk'te bir ilki yaşadı!

25.07.2025 00:08:00
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Cumhuriyet Spor
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Arda Turan Shakhtar Donetsk'te bir ilki yaşadı!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-2 mağlup eden Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan bir ilki yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a 3 kez rakip olan Arda Turan, 4. kez karşılaştığı siyah-beyazlı rakibine karşı ilk kez sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Eyüpspor'da görev yaptığı dönemlerde Beşiktaş ile 2 lig, 1 kez de Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen Arda Turan, 3 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kupada siyah-beyazlılara 4-0 yenilen Arda Turan, ligde de 2-1 ve 3-1 kaybetti.

SHAKHTAR DONETSK YİNE YENİLMEDİ 

Daha önce eşleştiği Türk takımları karşısında mağlubiyet yüzü görmeyen Shakhtar Donetsk, bir kez daha sahadan galibiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor ile karşı karşıya gelen Ukrayna ekibi, bu maçla birlikte Türk takımlarıyla 9 kez karşılaşırken bu maçlardan 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ukrayna temsilcisi bu maçlarda kalesinde 2 gol görürken toplam 20 kez gol sevinci yaşadı.

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