Arda Turan'ın gözü Galatasaraylı oyuncuda!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 09:36

Güncelleme: 27.08.2024 - 09:36

Arda Turan yönetimindeki Süper Lig ekibi Eyüpspor'un Galatasaray forması giyen Leo Dubois ile ilgilendiği ileri sürüldü.

İstanbul temsilcisinin, tecrübeli savunmacı için harekete geçtiği belirtildi. Ertan Süzgün'ün haberine göre; Eyüpspor'un transfer için Leo Dubois tarafıyla görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERİYOR

29 yaşındaki sağ bek, bu sezon Galatasaray'da 3 maça çıktı. Okan Buruk, Leo Dubois'ya 170 dakika forma şansı verdi.

Leo Dubois'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin Euro.

BAŞAKŞEHİR'E KİRALANMIŞTI

Nantes altyapısında yetişen Leo Dubois daha sonra Olympique Lyon'da oynadı. Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında Leo Dubois için 2 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

Fransız futbolcu, geride kalan sezonda kiralık olarak Başakşehir forması giydi. Leo Dubois, Fransa Milli Takımı'nda 13 karşılaşmada süre aldı.