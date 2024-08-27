Arda Turan'ın gözü Galatasaraylı oyuncuda!
Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'un Galatasaray forması giyen Fransız oyuncu Leo Duboi ile ilgilendiği iddia edildi.
Arda Turan yönetimindeki Süper Lig ekibi Eyüpspor'un Galatasaray forması giyen Leo Dubois ile ilgilendiği ileri sürüldü.
İstanbul temsilcisinin, tecrübeli savunmacı için harekete geçtiği belirtildi. Ertan Süzgün'ün haberine göre; Eyüpspor'un transfer için Leo Dubois tarafıyla görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERİYOR
29 yaşındaki sağ bek, bu sezon Galatasaray'da 3 maça çıktı. Okan Buruk, Leo Dubois'ya 170 dakika forma şansı verdi.
Leo Dubois'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin Euro.
BAŞAKŞEHİR'E KİRALANMIŞTI
Nantes altyapısında yetişen Leo Dubois daha sonra Olympique Lyon'da oynadı. Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında Leo Dubois için 2 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödedi.
Fransız futbolcu, geride kalan sezonda kiralık olarak Başakşehir forması giydi. Leo Dubois, Fransa Milli Takımı'nda 13 karşılaşmada süre aldı.
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