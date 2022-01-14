Arif Kızılyalın açıkladı: Galatasaray ile Fatih Terim arasında ne yaşandı?

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, Galatasaray ile Fatih Terim arasında yaşanan yol ayrımının perde arkasını anlattı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2022 Cuma, 16:57
Arif Kızılyalın açıkladı: Galatasaray ile Fatih Terim arasında ne yaşandı?
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Fatih Terim’in Galatasaray’daki görevinden ayrılmasının ardından tartışmalar devam ediyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısında ayrılığı kendi cephesinden aktardıktan sonra Fatih Terim sosyal medya hesabından “ilk ve son imza” başlıklı bir paylaşım yapmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, Galatasaray ile Fatih Terim arasında yaşananlara dair görüşlerini paylaştı.

Arif Kızılyalın’ın Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde:



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