Fatih Terim'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim, sosyal medya hesabından ayrılık sonrası ilk paylaşımını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2022 Perşembe, 21:29
Fatih Terim'den ayrılık sonrası ilk paylaşım
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Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra sosyal medya hesabından kulübe attığı ilk ve son imzayı paylaştı.


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