Fatih Terim'den ayrılık sonrası ilk paylaşım
Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim, sosyal medya hesabından ayrılık sonrası ilk paylaşımını yaptı.
Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra sosyal medya hesabından kulübe attığı ilk ve son imzayı paylaştı.
Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam… pic.twitter.com/Iqf4FUOxRP— Fatih Terim (@fatihterim) January 13, 2022
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