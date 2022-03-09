Yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun istifa iddialarına cevap verdi

09 Mart 2022 Çarşamba, 18:00

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, salı günü yaptığı açıklama ile sezonun geri kalanında Süper Lig'de görev alacak hakem kadrosunu yeniden belirledi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi tecrübeli hakemlerin liste dışı kalması kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.

Bu kararın ardından Cüneyt Çakır ile 2015'te Şampiyonlar Ligi'nde final, 2014 ve 2018'de Dünya Kupası'nda yarı final mücadeleleri de olmak üzere birçok müsabakaya çıkan FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un hakemliği bıraktıkları konuşuldu.

Söz konusu hakemlerin, sözlü veya yazılı istifada bulunmadığı öğrenildi. Fakat Bahattin Duran ile Tarık Ongun'un, yaşananlardan dolayı içinde bulundukları ruh halini de göz önüne alarak gelecek haftalarda maç almak istemediği belirtildi.