Yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun istifa iddialarına cevap verdi
TFF Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) salı günü aldığı kararın ardından hakemliği bıraktıkları konuşulan FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, herhangi bir yazılı veya sözlü istifada bulunmadı. Ancak Duran ve Ongun'un, içinde bulundukları ruh hallerinden dolayı önümüzdeki haftalarda görev almak istemediği kaydedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, salı günü yaptığı açıklama ile sezonun geri kalanında Süper Lig'de görev alacak hakem kadrosunu yeniden belirledi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi tecrübeli hakemlerin liste dışı kalması kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.
Bu kararın ardından Cüneyt Çakır ile 2015'te Şampiyonlar Ligi'nde final, 2014 ve 2018'de Dünya Kupası'nda yarı final mücadeleleri de olmak üzere birçok müsabakaya çıkan FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un hakemliği bıraktıkları konuşuldu.
Söz konusu hakemlerin, sözlü veya yazılı istifada bulunmadığı öğrenildi. Fakat Bahattin Duran ile Tarık Ongun'un, yaşananlardan dolayı içinde bulundukları ruh halini de göz önüne alarak gelecek haftalarda maç almak istemediği belirtildi.
İlgili Haberler
- Nihat Özdemir 12 hakem ile ilgili son noktayı koydu!
- MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu
- Kulüpler Birliği: Hakem kadrosu kararında dahlimiz yok
Günün Video Haberi
Video Haberler
- İsrail Başkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar
- Seray Sever'in babası son yolculuğuna uğurlandı
- CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a 'Dostoviski' tepkisi
- Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
- Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet talebi
- Ayçiçeği yağından sonra şimdi de 'süt krizi' uyarısı
- AKOM'da kar hazırlıkları devam ediyor
- Ayçiçeği yağı zamları zeytinyağı satışlarını artırdı
- İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
- Başkentte olaylı gece: İsrail bayraklarını indirdiler
En Çok Okunan Haberler
- AB liderleri yarın Ukrayna gündemiyle Paris'te buluşacak
- ÖSYM'den Covid-19 pozitif olanlarla ilgili açıklama
- Yaren leylek, Adem Amca'nın bahçesine kondu
- Sabah gazetesi hakkında suç duyurusu
- KFC'den Rusya kararı
- Çakır'ın yardımcılarından istifa iddialarına yanıt
- 6 yıl önceki 'Paslı çifti' cinayetinde yeni gelişme
- 'Hızla tedbir alınmalı' uyarısı
- Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesildi
- 'Bu arkadaşlar FETÖ'cü mü?'