Aris Limassol - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers FC, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Aris Limassol ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Steven Davis yönetimindeki Rangers FC, deplasmanda Aleksey Shpilevskiy'in ekibi Aris Limassol ile karşı karşıya gelecek.
ARIS LIMASSOL - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?
Alphamega Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
ARIS LIMASSOL - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Horatiu Mircea Fesnic'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Rangers FC, grupta oynadığı ilk maçta kendi sahasında ağırladığı Real Betis'i 1-0 mağlup etmişti.
Aris Limassol ise deplasmanda karşılaştığı Sparta Prag'a 3-2 mağlup olmuştu.
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