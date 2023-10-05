Aris Limassol - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers FC, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Aris Limassol ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:47
Aris Limassol - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Steven Davis yönetimindeki Rangers FC, deplasmanda Aleksey Shpilevskiy'in ekibi Aris Limassol ile karşı karşıya gelecek.

ARIS LIMASSOL - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Alphamega Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

ARIS LIMASSOL - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Horatiu Mircea Fesnic'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Rangers FC, grupta oynadığı ilk maçta kendi sahasında ağırladığı Real Betis'i 1-0 mağlup etmişti.

Aris Limassol ise deplasmanda karşılaştığı Sparta Prag'a 3-2 mağlup olmuştu.


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