Aris - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyona Turu'nda deplasmanda Aris ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Yunanistan Süper Ligi'nde Şampiyona Turu heyecanı yaşanıyor.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Apostolos Mantzios'un ekibi Aris ile karşı karşıya gelecek.
ARİS - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Kleanthis Vikelidis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
ARİS - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Makedon hakem Aleksandar Stavrev'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Panathinaikos, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı AEK'yi 2-1 mağlup etmişti.
Aris ise Olympiakos deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı.
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