Aris - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyona Turu'nda deplasmanda Aris ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 14:02
Aris - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yunanistan Süper Ligi'nde Şampiyona Turu heyecanı yaşanıyor.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Apostolos Mantzios'un ekibi Aris ile karşı karşıya gelecek.

ARİS - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Kleanthis Vikelidis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

ARİS - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Makedon hakem Aleksandar Stavrev'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Panathinaikos, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı AEK'yi 2-1 mağlup etmişti.

Aris ise Olympiakos deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı.


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