Panathinaikos deplasmanda Bolognayı devirdi!

EuroLeague'in 32. hafta karşılaşmasında Panathinaikos, deplasmanda Virtus Bologna'yı 81-79 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 09:24
Panathinaikos deplasmanda Bolognayı devirdi!
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THY EuroLeague 32. hafta karşılaşmasında Panathinaikos deplasmanda konuk olduğu Virtus Bologna'yı 81-79 mağlup etti.

Panathinaikos'da Kostas Sloukas attığı 20 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.


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