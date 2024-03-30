Panathinaikos deplasmanda Bolognayı devirdi!
EuroLeague'in 32. hafta karşılaşmasında Panathinaikos, deplasmanda Virtus Bologna'yı 81-79 yendi.
THY EuroLeague 32. hafta karşılaşmasında Panathinaikos deplasmanda konuk olduğu Virtus Bologna'yı 81-79 mağlup etti.
Panathinaikos'da Kostas Sloukas attığı 20 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.
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