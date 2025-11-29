Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arjantin'de Fernando Muslera'ya 2 maç men cezası!

29.11.2025 17:36:00
Arjantin'de Estudiantes–Rosario Central maçına damga vuran bir protesto gerçekleştirilmişti. Galatasaray'ın eski oyuncusu Fernando Muslera'nın da aralarında bulunduğu protestoyu gerçekleştiren futbolcuların tümü federasyon tarafından cezalandırıldı.

Arjantin'de futbol federasyonu tarafından şampiyonu belirleyen sistemin sezonun başında değil sonunda değiştirilmesinin ardından Rosario Central, şampiyonluğunu ilan etti. Bu karar üzerine Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes'te futbolcular, Rosario Central maçına çıkarken protesto gösterisinde bulundu.

Estudiantes forması giyen futbolcular, maç önünde Rosario Central sahaya çıkarken protesto amacıyla rakip futbolculara sırtını döndü. Arjantin Futbol Federasyonu Muslera'nın da aralarında bulunduğu protestoları gerçekleştiren 11 futbolcuya 2 maç men cezası verdi.

Öte yandan seremonide protesto uygulanması talimatını verdiği gerekçesiyle Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron'a da 6 ay futboldan men cezası verildi. Ayrıca Estudiantes takımının kaptanı Santiago Nunez'e de 3 ay kaptanlık yasağı getirildi.

