Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fernando Muslera'nın açıklamaları Arjantin'de gündem oldu! 'İnsanın canını sıkıyor'

Fernando Muslera'nın açıklamaları Arjantin'de gündem oldu! 'İnsanın canını sıkıyor'

3.11.2025 16:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fernando Muslera'nın açıklamaları Arjantin'de gündem oldu! 'İnsanın canını sıkıyor'

Arjantin Premier Ligi'nde Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Estudiantes, sahasında Boca Juniors'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmadaki hakem kararları Muslera'yı adeta çıldırtırken, Uruguaylı eldiven maçın ardından hakemleri sert eleştirdi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Estudiantes'in yolunu tutan Fernando Muslera, Boca Juniors ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Karşılaşmayı 2-1 kaybetmelerinin ardından deneyimli kaleci, maçın hakemlerine çok sert ifadelerle yüklendi.

Muslera, "VAR varken maçın hakem hatalarıyla belirlenmesine sinir oluyorum" derken hakemin maçın gidişatını etkileyen hatalar yaptığını belirtti.

Uruguaylı kaleci açıklamasının devamında, "Gabi’nin gördüğü kırmızı kart gibi durumlar ki ondan önce Thiago’ya faul vardı. İnsanın canını sıkıyor. Penaltı ya da son pozisyon bir yana, bu tür şeyler sinir bozucu. Bugün hakemlerin VAR’ı var, destek alabilecekleri 200 kamera var, oturup bekleyebiliyorlar. Adil olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Arjantin #fernando muslera #Estudiantes

İlgili Haberler

Fernando Muslera ilk maçından üzgün ayrıldı!
Fernando Muslera ilk maçından üzgün ayrıldı! Galatasaray'dan ayrılarak Estudiantes'e transfer olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, ilk maçına Arjantin Süper Kupa finalinde çıktı.
Fernando Muslera'dan Galatasaray paylaşımı!
Fernando Muslera'dan Galatasaray paylaşımı! Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Süper Lig'de bu akşam Gaziantep FK deplasmanında sezonu açacak Galatasaray için bir mesaj yayınladı.
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası... Galatasaray'dan kaleci hamlesi!
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası... Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası Olympique Lyon forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı kaleci Lucas Perri ile anlaştığı iddia edildi.