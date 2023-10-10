Fransız futbolcudan Lionel Messi için Ballon d'Or tepkisi!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus forması giyen giyen Fransız futbolcu Adrien Rabiot, Ballon d'Or ödülünün Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye verilmemesi gerektiğini söyledi.
Juventus forması giyen Adrien Rabiot, Ballon d'Or için dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Rabiot, Ballon d'Or'u Fransız futbolcu Kylian Mbappe ya da Norveçli golcü Erling Haaland'ın kazanması gerektiğini söyledi.
Adrien Rabiot (solda)
"ÖDÜL ONA VERİLMEMELİ"
Adrien Rabiot yaptığı açıklamada, "Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u kazanacağını çok duyuyorum ama bence ödül ona verilmemeli" dedi.
Fransız oyuncu, "Gerçekçi olmak gerekirse bu ödülü Erling Haaland veya Kylian Mbappe'den birinin alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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