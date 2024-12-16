Arjantin'de şampiyon Velez Sarsfield!

Arjantin Premier Ligi 27. hafta maçında Velez Sarsfield, Huracan'ı 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Arjantin'de şampiyon Velez Sarsfield!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:20

Arjantin Premier Ligi 27. hafta maçında Velez Sarsfield, Huracan il karşılaştı. Jose Amalfitani Stadı'nda oynanan maçı Velez Sarsfield 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe zaferi getiren golleri 30. dakikada Aquino, 41. dakikada ise Fernandez kaydetti.

11. KEZ ŞAMPİYON

27 haftanın ardından ligi 51 puanla zirvede tamamlayan Velez, şampiyonluğa ulaştı.

Velez Sarsfield, bu sonuçla tarihinin 11. lig şampiyonluğunu kazandı.


Etiketler: #Velez Sarsfield #Arjantin Premier Ligi #Şampiyon

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