Arjantin'deki derbide kazanan River Plate: Boca Juniors'un serisi sona erdi!

River Plate, Arjantin Premier Lig'in 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Boca Juniors'u 2-1 mağlup etti.

Arjantin'deki derbide kazanan River Plate: Boca Juniors'un serisi sona erdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 23:45

Arjantin Premier Lig'in 15. haftasında derbide River Plate, sahasında Boca Juniors ile karşı karşıya geldi. Estadio Mas Monumental'de oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla River Plate oldu.

River Plate'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Franco Mastantuono ve 44. dakikada Sebasitan Driussi attı. Boca Juniors'un tek golü 38. dakikada Miguel Merentiel'den geldi.

BOCA JUNIORS'UN SERİSİ SONA ERDİ

River Plate, bu galibiyetle birlikte dört haftalık beraberlik serisine son verdi. Boca Juniors'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından River Plate, 28 puana yükseldi. Boca Juniors, 32 puanda kaldı.

River Plate, ligde bir sonraki maçta sahasında Velez ile karşılaşacak. Boca Juniors Tigre deplasmanına gidecek.


Etiketler: #River Plate #boca juniors #Arjantin

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