Arjantin'in teknik direktörü Lionel Scaloni adını ülke tarihine yazdırdı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de teknik direktör Lionel Scaloni ülkesinin futbol tarihine geçti.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 09:50
Arjantin'in teknik direktörü Lionel Scaloni adını ülke tarihine yazdırdı
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Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası zaferinin ardından adını Güney Amerika futbol tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.

Lionel Scaloni, Dünya Kupası'nı ve Copa America'yı kazanan 3. isim oldu.

Bu başarıya daha önce Brezilyalı çalıştırıcılar Mario Zagallo ile Carlos Alberto Parreira elde etmişti.


2022 Dünya Kupası Arjantin Lionel Scaloni

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