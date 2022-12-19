Arjantin'in teknik direktörü Lionel Scaloni adını ülke tarihine yazdırdı
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de teknik direktör Lionel Scaloni ülkesinin futbol tarihine geçti.
Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası zaferinin ardından adını Güney Amerika futbol tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.
Lionel Scaloni, Dünya Kupası'nı ve Copa America'yı kazanan 3. isim oldu.
Bu başarıya daha önce Brezilyalı çalıştırıcılar Mario Zagallo ile Carlos Alberto Parreira elde etmişti.
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