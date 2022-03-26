Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, milli takıma veda etti
Arjantin Milli Takımı'nın tecrübeli kanat oyuncu Angel Di Maria, milli takım kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arjantinli oyuncu, milli takım ile oynadığı son karşılaşmaya çıktığını ifade ederek formasına veda ettiğini duyurdu.
Arjantin'in, kendi sahasında ağırladığı Venezuela'yı 3-0 mağlup ettiği Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Angel Di Maria, milli takım formasıyla son kez Arjantin'de maça çıktığını duyurdu.
Di Maria, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bana gösterilen inanılmaz sevgi için minnettarım. Bu güzel akşamda yaşananların hayalini küçük yaştan beri kuruyorum. Bu, çok büyük ihtimalle milli takım formasıyla Arjantin'de oynadığım son maçtı. Herkese binlerce kez teşekkür ederim. Bu maç ne kadar güzel olabilecekse o kadar güzeldi. Hep birlikte gelişmeye ve hayal kurmaya devam etmeliyiz. Haydi Arjantin!" ifadelerini kullandı.
Arjantin Milli Takımı formasını 122 kez giyen Angel Di Maria, 24 gol kaydetme başarısı gösterdi.
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