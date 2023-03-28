Arjantinli futbolcu Lionel Messi'den emeklilik açıklaması
Arjantinli futbolcu Lionel Messi, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Messi, geleceğine dair, "Şimdi benim için futbolda kalan vaktimin tadını çıkarmalıyım. Ne kadar süre daha futbol oynarım bilmiyorum ancak kariyerim boyunca futbol oynamak bana her zaman keyif verdi" ifadelerini kullandı.
Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dünya Kupası zaferinin ardından duyduğu şükranı belirten Messi, "Tanrıya şükürler olsun ki futbolda başarabileceğim her şeyi başardım. Takım arkadaşlarıma bana verdikleri harika hediyeler için teşekkür ediyorum. Teknik ekibimiz ile federasyonumuz her zaman bizim yanımızdaydı ve biz de her zaman gerektiği gibi davrandık" dedi.
Lionel Messi (solda) balmumu heykeli ile birlikte
"KALAN VAKTİMİN TADINI ÇIKARMALIYIM"
Kariyerine dair konuşan Messi, "Şimdi benim için futbolda kalan vaktimin tadını çıkarmalıyım. Ne kadar süre daha futbol oynarım bilmiyorum ancak kariyerim boyunca futbol oynamak bana her zaman keyif verdi" sözlerini sarf etti.
Kariyeri boyunca 866 maça çıkan Messi, bu maçlarda 707 gol 336 asist kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı belli oldu
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'müzakere' mesajı
- 'Yalı Partisi' yazısına erişim engeli
- Asgari ücrette zam bekleyişi
- Benzine büyük zam!
- Kılıçdaroğlu, adaylık kampanyasını resmen başlattı!
- Naci Görür deprem beklediği bölgeleri tek tek açıkladı
- Nagehan Alçı'nın davasında 'skandal' başvuru
- Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a zehir zemberek sözler
- İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı