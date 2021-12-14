Arjantinli futbolcu Nicolas Otamendi ve ailesine dehşet dolu saldırı
Bir dönem İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin de formasını giyen Nicolas Otamendi'nin evine hırsız girdi. Otamendi, ailesinin yanında boğazına kemer bağlanarak darp edildi.
Benfica'da forma giyen yıldız savunmacı Nicolas Otamendi evine giren hırsızlar tarafından ailesinin gözü önünde saldırıya uğradı. Pazartesi sabahı Arjantinli futbolcunun evine giren 4 hırsız, Otamendi'yi boynunu kemerle bağladıktan sonra dövdü. Benfica kulübü yaşanan saldırıyı doğrularken, deneyimli futbolcu ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Evine dönerken saldırıya uğrayan yıldız oyuncu, önce dövüldü ardından karısı ve oğlunun olduğu odaya zorla götürüldü. Otamendi'nin evinden nelerin çalındığı bilgisine henüz ulaşılamadı ancak 33 yaşındaki stoper oyuncusunun boynuna kemer bağlanıp ailesinin yanında darp edilmesi Portekiz'de sansasyon yarattı.
Mücevher, saat ve nakit parası çalınan Otamendi kariyerinin büyük bir bölümünü İngiliz devi Manchester City'de geçirmişti. Daha önce de Portekiz'de top koşturan ve Porto ile üç Portekiz Ligi şampiyonluğu elde eden Otamendi, Manchester City forması altında iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak dikkat çekmişti.
2009'dan bu yana formasını giydiği Arjantin Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alan 33 yaşındaki oyuncu, milli formayla 87 maça çıkarken, dört gol atmıştı.
Öte yandan Benfica'da forma giyen diğer oyuncuların da yaşanan bu saldırı nedeniyle tedirgin olduğu bilinirken, olaya ilişkin polis soruşturması sürüyor.
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