Arjantinli teknik direktör Lionel Scaloni: 'Messi en iyisi'
Arjantin Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde kazandıkları Hırvatistan mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Scaloni, Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu söyleyerek, "Tabii ki onun en iyisi olduğunu biliyoruz, belki dar görüşlü gibi konuya yaklaşıyoruz ama bir Arjantinli olarak bunu yaşamak da çok keyifli" dedi.
Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Hırvatistan galibiyeti sonrası açıklamada bulundu.
Scaloni finale yükselmenin verdiği heyecanı yaşadığını belirterek, "Finale yükselmenin heyecan verici olduğunu biliyoruz ancak önümüzde hala bir adım daha var. Zevk alarak oynamamız gereken tarihi bir 90 dakika daha olacak. Şimdi ona hazırlanmak için rakibimizi bekliyor olacağız" diye konuştu.
"MESSI EN İYİSİ"
Scaloni, Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu yineleyerek yaptığı açıklamada, "Tabii ki onun en iyisi olduğunu biliyoruz, belki dar görüşlü gibi konuya yaklaşıyoruz ama bir Arjantinli olarak bunu yaşamak da çok keyifli. Benim Messi'nin tarihin en iyisi olduğundan en ufak şüphem yok" sözlerini kullandı.
İşini çok severek yaptığının altını çizen Arjantinli teknik direktör, "Tüm Arjantin halkının hayalindeki işi yapıyorum. Ekibimizin desteği de inanılmaz, bu ekiple buralara kadar geldik ve devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.
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