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Armand Duplantis'ten bir dünya rekoru daha!

Armand Duplantis'ten bir dünya rekoru daha!

15.06.2025 22:08:00
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AA
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Armand Duplantis'ten bir dünya rekoru daha!

Armand Duplantis, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Elmas Ligi yarışmalarında erkekler sırıkla atlamada kendisine ait olan rekoru geliştirdi.

İsveçli atlet Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada 6,28 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Elmas Lig etabında mücadele eden Duplantis, yeni bir dünya rekoru kırdı.


DUPLANTIS'TEN DÜNYA REKORU

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Duplantis, ilk denemesinde 6,28 metreyi geçmeyi başardı.

Duplantis, Şubat 2020'de Fransız Renaud Lavillenie'den devraldığı ve Şubat 2025'ten beri 6,27 metreyle elinde bulundurduğu dünya rekorunu 12. kez geliştirmiş oldu.


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