Armand Lauriente transferinde sona doğru!
İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Armand Lauriente, Lazio ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Yaz transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferdeki gözdelerinden olan Armand Lauriente için sıcak bir gelişme yaşandı.
Tutto Mercato'da yer alan habere göre; Lazio, 25 yaşındaki Fransız sol kanat Armand Lauriente ile sözlü anlaşma sağladı.
İki tarafın yıllık 1.5 milyon Euro maaşta uzlaşmaya vardığı belirtildi.
BONSERVİS PAZARLIKLARI SÜRÜYOR
Lazio'nun oyuncunun kulübü Sassuolo ile bonservis pazarlığını sürdürdüğü ve 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Ancak Sassuolo'nun oyuncudan 15 milyon Euro bonservis beklediği dile getirildi.
SASSUOLO PERFORMANSI
Sassuolo'nun 2022'de 10 milyon Euro'ya transfer ettiği başarılı kanat, İtalyan ekibiyle çıktığı 68 maçta 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
Spor Haberleri
- Erik ten Hag'dan McTominay sözleri!
- Armand Lauriente transferinde sona doğru!
- Lazar Markovic'in yeni adresi belli oldu!
- Lionel Messi'ye özel tören!
- Amrabat'tan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
- Alex de Souza'dan Arda Güler sözleri
- Guela Doue'den Galatasaray'a kötü haber
- Türkiye, ilk kez artistik cimnastikde olimpiyatlarda!
- Fenerbahçe'nin rakibi Lugano, galibiyetle başladı
- Colin Kazım'dan sürpriz karar
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Perinçek'e sert tepki!
- 'Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa...'
- Financial Times'tan 'Türkiye' uyarısı
- Daha 'ödeyecekleri' varmış!
- Emekli maaşında büyük tehlike...
- Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
- Deutsche Bank, Türkiye için tarih verdi
- Dünyayı yönetebilecek 4 burç
- Belediye başkanından Kurum'a tepki!
- İsrail'in misilleme saldırısına Husilerden açıklama