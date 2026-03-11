Arne Slot'tan maç sonu büyük övgü: 'Galatasaray çok şanslı'

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, Rams Park'ta Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot maçın ardından açıklamalarda bulundu.

“KÖTÜ BİR DEJAVU”

Maçı değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, “Kötü bir déjà vu diyebiliriz. Skor, üç ay önceki maçla aynı. Ama çok daha fazla gol atabileceğimiz bir maç oynadık. Çok fazla fırsat yarattık, çok fazla fırsatı kaçırdık. İlk 15 dakikada gerçekten çok iyiydik. Ama golü bulamadık” dedi.

Arne Slot, Rams Park'ın rakip takımlar için çok zorlu olduğunu söyledi:

"Burası çok zor bir stadyum. Hem rakip oyuncular hem de rakip teknik direktörler için. Konsantre olmak ve iletişim kurmak zor. Galatasaray böyle bir atmosfere sahip olduğu için çok şanslı."

ARNE SLOT'TAN RÖVANŞ YORUMU

47 yaşındaki teknik direktör, İngiltere'de taraftarların desteğiyle daha iyi olacaklarını ifade etti:

“Şimdi kendi sahamızda Galatasaray ile bir maçımız var. Bize her zaman güç veren harika taraftarlarımız var. Bunu Anfield'da gösterecekler ve bizim için itici bir güç olacaklar.”

UĞURCAN ÇAKIR'A ÖVGÜ

"İkinci yarıda çok da fırsat bulamadı Galatasaray. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. Juventus'a 5 gol attılar. Bu da onların neler yapabileceğinin göstergesi. Bizim birkaç tane önemli fırsatımız vardı. Kaleciyle birebir kaldık ama maalesef atamadık. Tıpkı gol attıkları için onları takdir ettiğim gibi savunmalarında da başarılarından dolayı tebrik etmem gerekir. Kalecileri, çok önemli kurtarışlar yaptı. Sonuçta 2 kez 1-0 yenildik burada. Güzel şey şu ki, bir sonraki maç Anfield'da. Taraftarlarımız, buradakine benzer atmosfer yaratacaklardır. Sezon genelinde ters giden şeyler oldu. Bizim sahamızda, çok daha normal koşullarda taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağımıza inanıyoruz."