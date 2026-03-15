Yardımcısı açıkladı: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi!

15.03.2026 22:39:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, 2-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 

Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı maç sonrası siyah-beyazlıların Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz açıklamalarda bulundu. 

"HOCAMIZIN BİRAZ RAHATSIZLIĞI VAR"

Murat Kaytaz, Sergen Yalçın'ın rahatsızlığı hakkında, "Hocamızın biraz rahatsızlığı var. Dün gece bir halsizlik geldi. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Şimdi yine serum bağlandı" dedi. 

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, "Derbi bizim için üzücü geçti. Kaybettik, kaybetmeyi beklemiyorduk ama bugün çok iyi mücadele ettiler. Üzerimizden attık onu. Burası zor bir deplasman. Her geçen gün takım savunmasını ve 3. bölge aksiyonlarını geliştiren bir Beşiktaş izletmek istiyoruz. Önümüze bakıyoruz. Tüm maçlar bizim için çok önemli. Hepsini kazanıp ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

