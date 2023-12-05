Arosa - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Cenk Özkacar'ın formasını giydiği Valencia, İspanya Kral Kupası 2. turunda deplasmanda Arosa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya Kral Kupası'nda 2. tur heyecanı yaşanıyor.
AROSA - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ruben Baraja yönetimindeki Valencia, deplasmanda Luisito'nun ekibi Arosa ile karşı karşıya gelecek.
AROSA - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio de A Lomba'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanyol hakem Isidro Escuderos'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
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