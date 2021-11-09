Arrigo Sacchi, Pirlo'nun Juventus'taki başarısızlığı hakkında konuştu

09 Kasım 2021 Salı, 21:11

Eski Milan teknik direktörü Arrigo Sacchi, geçen sezon İtalyan temsilcisi Juventus teknik direktörlüğünden ayrılan Andrea Pirlo'nun Juventus'taki başarısızlığı hakkında konuştu.

İtalya'da Tiki Taka programına konuk olan efsane antrenör Sacchi, Pirlo'nunj Juventus görevini kabul etmesinin bir 'yanlış' olduğunu belirtti.

Sacchi açıklamalarının devamında "Pirlo Juventus'a katılarak kendisine pahalıya mal olacak bir şeyi kabul etmiş oldu. Onun futbol dünyasına geri dönebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda biraz şansa da ihtiyacı var. Çünkü neredeyse hiçbir şeyin iyi olamayacağı bir dönemde Juventus'a gitti" dedi.

Pirlo her ne kadar İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı almayı başarsa da yıl sonunda Juventus'tan yollanmış ve yerine Max Allegri gelmişti.

Juventus'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takıma gitmeyen Pirlo'nun ismi son günlerde Barcelona ve Genoa ile anılmıştı. Fakat Barcelona'nın başına Xavi'nin Genoa'nın başına da Andriy Shevchenko'nun gelmesiyle bu iddialar boşa çıkmış oldu.