Arsen Zakharyan kimdir, kaç yaşında? Arsen Zakharyan hangi takımlarda oynadı?
Genç futbolcu Arsen Zakharyan gündeme geldi. Peki, Arsen Zakharyan kimdir, kaç yaşında? Arsen Zakharyan hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray'ın transfer etmek istediği söylenen Arsen Zakharyan gündem oldu. Futbolseverler, Arsen Zakharyan'ın yaşamını ve kariyerini merak ediyor. İşte ayrıntılar...
ARSEN ZAKHARYAN KIMDIR?
Arsen Zakharyan kimdir, 26 Mayıs 2003'te Rusya'nın Samara şehrinde doğdu. FK Dinamo Moskova takımında Orta Saha mevkinde forma giyen genç futbolcu, bu sezon Moskova ekibiyle çıktığı 22 maçta 3 gol ve 6 asist yaptı. 15 Mart 2021'de, Rusya U21'in ''2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'' kadrosuna seçildi ve Rusya kadrosuna seçilen en genç oyuncu oldu. 25 Mart 2021'de İzlanda ile oynılan açılış maçında, ilk yarının ek süresinde ilk golünü atarak skorun 3-0 olmasını sağladı. Maç sonucu Rusya'nın galibiyetiyle, 4-1 sonuçlandı. Başarılı futbolcu, Rusya U21 için en genç golcü ve UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası tarihindeki en genç golcü oldu.
OYNADIĞI TAKIMLAR
GENÇLİK KARİYERİ
2008–2016 - Krylia Sovetov Samara
2016–2017 - Konoplyov football academy
2017–2020 - Dynamo Moscow
PROFESYONEL KARİYERİ
2020–2021 - Dynamo-2 Moscow
2020 – Dynamo Moscow
ULUSLARARASI KARİYERİ
2018 - Russia U15
2018–2019 - Russia U16
2019–2020 - Russia U17
2021 - Russia U21
2021 - Russia
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD’dan Tanzanya’ya kaçışın nedeni
- Haluk Levent'ten Tarkan açıklaması
- Alparslan Arslan cezaevinde ölü bulundu!
- ‘5’li çete’ MYK’ye katıldı
- Enkaz altında kalan fenomen hakkında yeni gelişme
- YÖK'ten üniversitelere ilişkin kararlar
- Haluk Levent'ten beklenen açıklama geldi
- 29 yaşındaki kadın enkazdan çıkarıldı
- Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya 'SBK' yanıtı
- Depremin büyüklüğü nasıl hesaplanır?