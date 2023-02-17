Arsen Zakharyan kimdir, kaç yaşında? Arsen Zakharyan hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 17:01

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 17:01

Galatasaray'ın transfer etmek istediği söylenen Arsen Zakharyan gündem oldu. Futbolseverler, Arsen Zakharyan'ın yaşamını ve kariyerini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

ARSEN ZAKHARYAN KIMDIR?

Arsen Zakharyan kimdir, 26 Mayıs 2003'te Rusya'nın Samara şehrinde doğdu. FK Dinamo Moskova takımında Orta Saha mevkinde forma giyen genç futbolcu, bu sezon Moskova ekibiyle çıktığı 22 maçta 3 gol ve 6 asist yaptı. 15 Mart 2021'de, Rusya U21'in ''2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'' kadrosuna seçildi ve Rusya kadrosuna seçilen en genç oyuncu oldu. 25 Mart 2021'de İzlanda ile oynılan açılış maçında, ilk yarının ek süresinde ilk golünü atarak skorun 3-0 olmasını sağladı. Maç sonucu Rusya'nın galibiyetiyle, 4-1 sonuçlandı. Başarılı futbolcu, Rusya U21 için en genç golcü ve UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası tarihindeki en genç golcü oldu.

OYNADIĞI TAKIMLAR

GENÇLİK KARİYERİ

2008–2016 - Krylia Sovetov Samara

2016–2017 - Konoplyov football academy

2017–2020 - Dynamo Moscow

PROFESYONEL KARİYERİ

2020–2021 - Dynamo-2 Moscow

2020 – Dynamo Moscow

ULUSLARARASI KARİYERİ

2018 - Russia U15

2018–2019 - Russia U16

2019–2020 - Russia U17

2021 - Russia U21

2021 - Russia