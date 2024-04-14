Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14.04.2024 - 10:57

Güncelleme: 14.04.2024 - 10:57

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

ARSENAL - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Brighton deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Aston Villa ise kendi sahasında ağırladığı Brentford ile 3-3 berabere kalmıştı.