Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
ARSENAL - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta Brighton deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Aston Villa ise kendi sahasında ağırladığı Brentford ile 3-3 berabere kalmıştı.
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