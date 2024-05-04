Arsenal - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında kendi sahasında Bournemouth ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
ARSENAL - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta Tottenham deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Bournemouth ise kendi sahasında ağırladığı Brighton'ı 3-0 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
- Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti!
- Erdoğan'dan 'Özgür Özel' açıklaması
- AKP'li Türkeş'ten 'Kavala' çıkışı
- Özel tarihi görüşme sonrası ilk kez konuştu
- Fabrikada 'grup seks skandalı' iddiası
- En soğuk kalpli 4 burç: Bu burçlar adeta buz gibi
- 'Tek amaç Erdoğan'ın yeniden adaylığı değil...'
- Karara tepki yağıyor: 'Özgürce suç işlensin diye!'
- Yumuşama manevrası