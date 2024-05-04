Arsenal - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında kendi sahasında Bournemouth ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 10:20
Arsenal - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

ARSENAL - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Tottenham deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Bournemouth ise kendi sahasında ağırladığı Brighton'ı 3-0 mağlup etmişti.


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