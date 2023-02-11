Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lider Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Brentford'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.
Mikel Arteta yönetimindeki lider Arsenal, kendi sahasında Thomas Frank'in ekibi Brentford'ı ağırlayacak.
ARSENAL - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
ARSENAL - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta Everton deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Brentford ise kendi evinde konuk ettiği Southampton'ı 3-0 mağlup etmişti.
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