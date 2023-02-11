Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Brentford'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 12:12
Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Mikel Arteta yönetimindeki lider Arsenal, kendi sahasında Thomas Frank'in ekibi Brentford'ı ağırlayacak.

ARSENAL - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

ARSENAL - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Everton deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Brentford ise kendi evinde konuk ettiği Southampton'ı 3-0 mağlup etmişti.


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