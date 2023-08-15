Arsenal, Brentford'dan İspanyol kaleci David Raya'yı kiraladı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brentford'dan İspanyol kaleci David Raya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 17:32
Arsenal, Brentford'dan İspanyol kaleci David Raya'yı kiraladı
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Arsenal Kulübü, 27 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine Blackburn Rovers'ta başlayan Raya, 2019'da Brentford'a transfer oldu.

İspanya Milli Takımı'nda 2 kez görev yapan Raya, Brentford'un kalesini 161 maçta korudu.


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