Arsenal - Nottingham Forest maçına yoğunluk ertelemesi
Arsenal ile Nottingham Forest'ın karşı karşıya geleceği maç 30 dakika ertelendi.
Premier Lig’de bugün saat 14.30'da başlaması gereken Arsenal - Nottingham Forest maçı, e-bilet sistemindeki sorun nedeniyle turnikelerde oluşan yoğunluktan dolayı yarım saat ertelendi.
Karşılaşma sorunun giderilmesinin ardından saat 15.00'te başladı.
?? Premier Lig’deki Arsenal-Nottingham Forest maçı, e-bilet sistemindeki sorun nedeniyle turnikelerde oluşan yoğunluktan dolayı yarım saat ertelenerek 15.00'e alındı.pic.twitter.com/EynBfgOnQz— AA SPOR (@aa_spor) August 12, 2023
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