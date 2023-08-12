Arsenal - Nottingham Forest maçına yoğunluk ertelemesi

Arsenal ile Nottingham Forest'ın karşı karşıya geleceği maç 30 dakika ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 14:42
Arsenal - Nottingham Forest maçına yoğunluk ertelemesi
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Premier Lig’de bugün saat 14.30'da başlaması gereken Arsenal - Nottingham Forest maçı, e-bilet sistemindeki sorun nedeniyle turnikelerde oluşan yoğunluktan dolayı yarım saat ertelendi.

Karşılaşma sorunun giderilmesinin ardından saat 15.00'te başladı.


Arsenal nottingham forest İngiltere Premier Lig

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