Arsenal, Brighton karşısında hata yapmadı

27.12.2025 20:16:00
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal, konuk ettiği Brighton'ı 2-1 mağlup etti. Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal, Brighton'ı konuk etti. 

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.  

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Martin Odegaard ve 52. dakikada kendi kalesine Georginio Rutter kaydetti.

Brighton'ın tek golü ise 64. dakikada Diego Gomez'den geldi.

Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. 

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçını kazanan Arsenal, puanını 42'ye yükseltti ve ligin zirvesinde yer aldı. Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Brighton ise 24 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı. 

Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, Aston Villa'yı konuk edecek. Brighton ise deplasmanda West Ham ile karşı karşıya gelecek.

